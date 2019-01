Livemusik-Abend

Schwarmstedt. Der nächste Livemusik-Abend findet am Freitag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr im Antiquitäten-Café statt. Jeder kann wieder mitmachen: Humoristen, Literatur-Vortragende, Instrumentalisten und natürlich Sänger, auf die eine Gesangsanlage und ein gestimmtes Klavier warten, wenn am 8. Februar ab 19.30 Uhr die Bühne im Antiquitäten-Cafe wieder geöffnet ist. Es werden an diesem Abend wieder musikalische Beiträge aus den verschiedensten Stilrichtungen zu hören sein. „Nur-Zuhörer“ sind bei freiem Eintritt wie immer gern gesehene Gäste. Weitere interessante Informationen, Fotos und Mitschnitte sind zu finden auf der Internetseite www.offene-buehnen-sgs.com.