Lösungen suchen

Schwarmstedt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt Interessierte herzlich ein zu einem Problemlösungsnachmittag am Donnerstag, 29. November, um 15 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4. Bei Kaffee, Tee, Keksen und bewegten Bildern wollen die Teilnehmer sich ausführlich dem Problem der ausländischen Mitarbeiter in der Krankenpflege widmen. Der Eintritt ist frei.