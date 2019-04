Maibaumfeier in Essel

Essel. Am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr wird auf dem Dorfplatz am Alten Spritzenhaus in Essel der Maibaum aufgestellt. Die Esseler Vereine und Verbände haben für Musik sowie für Speisen und Getränke zu moderaten Preisen gesorgt und freuen sich auf viele Besucher.