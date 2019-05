Majestäten werden ermittelt

Lindwedel. Am Sonnabend, 1. Juni, werden ab 13 Uhr im Schützenhaus Lindwedel die neuen Majestäten ermittelt. Der Schützenverein freut sich viele Mitglieder begrüßen zu dürfen. Am Sonntag, 2. Juni, findet ebenfalls im Schützenhaus ab 13 Uhr das traditionelle Bürger- und Werbeschießen statt, zu dem alle Bürger der Gemeinde herzlich eingeladen sind. Des Weiteren wird an diesem Tag der Dorfgemeinschafts-Pokal ausgespielt. Hierfür steht ein großer Spiel-Parcours für Groß und Klein bereit, um die Siegermannschafft zu ermitteln. Spaß ist hier garantiert. An beiden Tagen warten Kaffee und Kuchen und natürlich leckeres vom Grill auf die Besucher. Die Bürgerscheibe und der Dorfgemeinschafts-Pokal werden im Rahmen des Schützenfestessens den Siegern übergeben. Der Schützenverein freut sich darauf, viele Bewohner der Gemeinde an diesem Tag begrüßen zu dürfen.