Majestäten werden im Wettkampf ermittelt

Königsschießen beim SV Nienhagen am Sonntag, 02. Juni 2019, im Dorfgemeinschaftshaus

Nienhagen. Am Sonntag, 2. Juni, werden die neuen Majestäten des Schützenvereins Nienhagen ermittelt. Das Königsschießen findet im Dorfgemeinschaftshaus Nienhagen statt.Für die Erwachsenen von 15 bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr wird, wenn nötig, umgeschossen. Zeitgleich finden das Plaketten- und das Pokalschießen statt. Die Kinder und Jugendlichen ermitteln ihre Besten am Sonnabend, 1. Juni, von 17 bis 19 Uhr. Die von den Eltern/Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung für das Königsschießen der Kinder und Jugendlichen ist mitzubringen. Nach Abschluss der Wettbewerbe wird der neue Schützenkönig ausgerufen und die weiteren Schießergebnisse bekanntgegeben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Tag soll mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen. Das Schützenfest mit Standartenweihe findet am Sonnabend, 15. Juni, statt. Weitere Informationen unter www.schuetzenverein-nienhagen.eu.