Marklendorf in Bewegung

Marklendorf. Die Gruppe von Marklendorf in Bewegung lädt alle interessierten Marklendorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger am Mittwoch, 6. April, um 19.30Uhr zur Sitzung in das Dorfgemeinschaftshaus Marklendorf ein. Bei dieser Veranstaltung sollen neue Aktivitäten für Marklendorf entwickelt und besprochen werden.