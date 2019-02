Marklendorf in Bewegung lädt ein

Fröhlicher Abend „Einfach mitsingen“ im Dorfgemeinschaftshaus

Marklendorf. Unter dem Motto „Einfach mitsingen“ lädt die Gruppe Marklendorf in Bewegung wieder ein. Das Team von „Einfach mitsingen“ spielt bekannte Lieder von Volksmusik bis Schlager und begleitet durch den Abend.Im Vordergrund soll der Gesang der Gäste stehen. Die Tonhöhe der Lieder ist der allgemeinen Gesangsfähigkeit angepasst. Die Liedertextewerden in großer Schrift auf einer Leinwand eingeblendet, sodass Text- und Leseprobleme ausgeschlossen sind. Eine anfängliche Zurückhaltung, wie beim ersten „Einfach mitsingen“, legt sich und die Gäste bemerken schnell, dass der „Gute-Laune-Virus“ auch sie befallen hat. Die Lieder werden einzeln angekündigt und kurz angespielt, manchmal auch weitergespielt. Sofern es der Unterstützung bedarf, oder weil es ihnen Spaß macht, singen die Musiker mit. Es gibt vier Gesangsrunden mit je sechs bis sieben Liedern. Dazwischen gibt es jeweils eine kurze Pause, die aber lang genug ist, um die Stimme für die nächste Runde zu ölen, oder sich zu stärken. Mit der Erkenntnis, dass jeder mitsingen kann, verlässt das Publikum begeistert den Veranstaltungsort.Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 23. Februar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Marklendorf, Am Schützenplatz, statt. Die Karten gibt es im Vorverkauf bei GNH, Schwarmstedt; Grünhagens Hofladen, Marklendorf und Anke Zurleit, Triftweg 1 in Marklendorf, Telefon (0 50 71) 29 22. Karten im Vorverkauf kostne sech Euro und an der Abendkasse acht Euro.