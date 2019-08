Messe Work & Life 2019

Alles rund um Wirtschaft, Ausbildung und Beruf

Heidekreis. Vom 19. bis 21. September öffnet die vierte kreisweite Bildungs- und Fachkräftemesse Work & Life Heidekreis für alle an einer beruflichen Zukunft im Heidekreis Interessierten ihre Türen. Über 125 Ausstellungsbetriebe der Region präsentieren sich in einem bunten Branchenmix auf dem Ausstellungsgelände der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel.Die Messe bietet eine Plattform für alle, die sich eine berufliche Perspektive im Heidekreis aufbauen möchten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Berufsorientierung der Schüler. Etwa 4.000 junge Menschen der allgemein- und berufsbildenden Schulen im Heidekreis werden am Donnerstag und am Freitag auf der Work & Life erwartet. Die Suche nach dem richtigen Beruf oder dem passenden Unternehmen ist oft verbunden mit der Frage nach dem richtigen Lebensort: Lernen, Arbeiten, Verdienen, aber auch Freizeit und Lebensqualität spielen ebenfalls eine große Rolle auf der Messe. „Die Work & Life Heidekreis bietet darüber hinaus auch Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen die Möglichkeit, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen“, so Landrat Manfred Ostermann. Wie wichtig Netzwerke in der heutigen Zeit sind, zeigte bereits 2016 das Fazit des Work-&-Life-Abends „Als Einzelkämpfer keine Chance“. „Der richtige Kontakt entscheidet oft, ob der Funke zwischen den künftigen Nachwuchskräften und den Betrieben überspringt“, berichtet Almut Willenbockel, Leiterin der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises, von bisherigen Messeerfahrungen. Auch deswegen setzen viele Unternehmen am Messestand auf Informationen durch ihre Auszubildenden und Aktionen am Stand. Speziell für Personen, die am Medizinstudium interessiert sind, findet am Messesamstag von 11 bis 13 Uhr das Seminar „Karriere Medizin“ statt. Neben Informationen zum Studium und zu Fördermöglichkeiten, berichten Ärztinnen und Ärzte aus dem Heidekreis aus erster Hand über den Berufsalltag.„Für unsere Wirtschaft wird auch nach der Messe noch ein Rahmenprogramm angeboten“, so Andrea Galonska, Projektleiterin der Messe. Am Donnerstag nach der Messe können sich Wirtschaftsakteure von 14.30 bis 15.30 Uhr über die geförderte Qualifizierung von Mitarbeitern informieren. Ab 16.30 Uhr folgt am Donnerstag der große Work-&-Life-Messeabend. Schülervertreter, Auszubildende, Studenten und Unternehmer können sich im direkten Gespräch über Wünsche und Wahrnehmungen austauschen. Am Freitag ist direkt nach der Messe um 13 Uhr ein lockerer Mittagstreff geplant. Aussteller und Wirtschaftsakteure sind herzlich eingeladen und können sich noch bis zum 30. August per E-Mail unter a.galonska@heidekreis.de für alle Veranstaltungen anmelden.Der Messekatalog, das Rahmenprogramm und Informationen rund um die Messe sind unter www.heidekreis.de/workandlife zu finden. Der Messeeintritt ist kostenfrei. Öffnungszeiten: Donnerstag 8.30 bis 14.30 Uhr, Freitag 8.30 bis 13 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr. Für Auskünfte stehen das Organisationsteam der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises unter der E-Mail a.galonska@heidekreis.de oder telefonisch unter (0 51 91) 97 06 16 gern zur Verfügung.