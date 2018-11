Ministerin Birgit Honé am 3. Dezember zu Gast in Walsrode

Heidekreis. Am Montag, 3. Dezember, ist die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung des Landes Niedersachsen, Birgit Honé, zu Gast beim hiesigen Landtagsabgeordneten Sebastian Zinke. Die Veranstaltung aus der Reihe „Auf ein Wort mit …“ beginnt um 18 Uhr im Café am Markt in Walsrode. Die Landesregierung beteiligt sich aktiv an politischen Weichenstellungen und Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene. Im Interesse des Landes Niedersachsen ist es wichtig, sich auf neue Schwerpunkte und Entwicklungen der EU rechtzeitig einstellen zu können oder selbst initiativ zu werden. Von Niedersachsen als Wirtschaftsstandort, über den „Brexit“ und seine Auswirkungen, bis hin zu Fördermöglichkeiten aus EU-Mitteln, berichtet Ministerin Birgit Honé und beantwortet die Fragen der Gäste. Auf Einladung von Sebastian Zinke kommt Ministerin Birgit Honé nun nach Walsrode. Unter der Überschrift „Europapolitik für Niedersachsen" haben alle Gäste die Möglichkeit mit ihrem Abgeordneten und der Ministerin ins Gespräch zu kommen.