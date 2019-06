Mit dem SommerFerienTicket on Tour

Heidekreis. Einmal quer durch die Region, die Freizeitparks besuchen, zum shoppen nach Hamburg, Bremen oder Hannover. Das Strandleben an der Nordsee genießen, den Harz entdecken, das Weserbergland oder die Lüneburger Heide – und das für die Zeit vom 4. Juli bis 14. August. Das Ticket kann von allen unter 19 Jahren und die in 2000 Geborene genutzt werden – egal, ob Schüler, Azubi, FSJler, BuFdis. Das SommerFerienTicket ist mit Gutscheinheft ab sofort erhältlich in der Tourist-Information/Bürgerbüro Schwarmstedt, Am Markt 1 in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 86 88; Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und Freitag 8.30 bis 17 Uhr und Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr sowie Sonnabend von 10 bis 12 Uhr.

Übrigens: für Besuche der drei Freizeitparks der Region bietet die Tourismusregion Aller-Leine-Tal in Schwarmstedt ermäßigte Eintrittskarten an. So kommen Besucher preiswerter in den Serengeti-Park Hodenhagen, Weltvogelpark Walsrode sowie Heide-Park Soltau. Die Eintrittskarten gibt es ebenfalls in der Tourist-Information Schwarmstedt.