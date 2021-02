Mit fast zwei Promille

Lindwedel. Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Sonntag in Lindwedel eine 29-jährige Autofahrerin, die unmittelbar zuvor ihr Fahrzeug in einer Garage geparkt hatte und ausstieg. Die Frau machte den Eindruck, Alkohol getrunken zu haben und führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,99 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.