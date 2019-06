Mit Holzfloß auf der Aller

Essel. Leinen los heißt es am Sonntag, 16. Juni, von 10 bis 13 Uhr. Dann starten Fahrten auf der Aller mit dem Holzfloß. Abfahrt ist an der Schleuse in Marklendorf bis zur Brücke in Essel. Ab 13 Uhr Abfahrt an der Brücke in Essel bis zur Schleuse in Hademsdorf. Anmeldung unter www.floesserei-aller-leine.de oder Telefon (01 52) 28 47 51 53.