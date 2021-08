Mobile Erstimpfungen ohne Termin am 5. August in Ahlden und Rethem

Heidekreis. Der Heidekreis bietet am Donnerstag, 5. August, von 9.30 bis 15.00 Uhr Corona-Erstimpfungen für Personen ab 18 Jahren ohne Termin in Ahlden und Rethem an. Sie werden in Ahlden im Gemeindehaus, Große Straße 4, und in Rethem auf dem Burghofgelände, Lange Straße 2, durchgeführt.

Zudem besteht für Unentschlossene vor Ort die Möglichkeit sich zunächst ausgiebig durch eine Impfärztin oder einen Impfarzt zum Thema "Corona-Impfung" beraten zu lassen. Diese Beratung setzt keine Impfung voraus. Wer aber im Anschluss an das Beratungsgespräch eine Corona-Impfung durchführen lassen möchte, kann dies gerne tun. Es stehen Impfstoffe von Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson zur Verfügung. Mitzubringen sind der Personalausweis und soweit vorhanden der Impfpass. Die Zweitimpfung für diese Personen, ausgenommen beim Impfstoff Johnson und Johnson, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt auch in Ahlden und Rethem.