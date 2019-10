Mobile Schadstoffsammlung

Fahrplan sieht 60 Haltestellen vor

Heidekreis. In der Zeit vom 4. bis 15. November bietet die AHK wieder eine mobile Schadstoffsammeltour an. An den insgesamt 60 Haltepunkten werden beispielsweise Farb- und Lackreste, Pinselreiniger, Säuren, Holzschutz- und Pflanzenschutzmittel von fachkundigen Mitarbeitern entgegengenommen. Auch Batterien, Leuchtstoff- und Energiesparlampen in haushaltsüblichen Mengen können dort abgegeben werden.Nicht angenommen werden Altöle, denn alle Händler sind gesetzlich zur Altöl-Rücknahme in Höhe der verkauften Frischölmenge verpflichtet. Abgelehnt wird auch die Annahme von Tabletten und Hustensäften, die seit längerer Zeit nicht mehr zum Sondermüll gehören. Diese Medikamente sollten sorgfältig dem Restabfall beigemengt werden, ohne dass sie in die Hände von Kindern gelangen können. Durchgetrocknete Farbreste werden ebenfalls nicht am Schadstoffmobil angenommen, weil sie zum Restabfall gehören. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet Kundenberater Thomas Heinecke, die Schadstoffe möglichst gut verschlossen und original verpackt anzuliefern.Der Fahrplan: 12. November – Lindwedel: Feuerwehrgerätehaus von 9 bis 9.45 Uhr; Schwarmstedt: Schützenplatz (Am Beu) von 10.15 bis 11.45 Uhr; Buchholz: Dorfstraße (vor ehemaligem Gasthaus Zum Alten Krug) von 12.45 bis 13.15 Uhr; Hademstorf: Schützenhaus (Am Dorfweg) von 13.30 bis 14 Uhr; Eickeloh: Glascontainer am Schützenhaus von 14.15 bis 14.45 Uhr; Hodenhagen: Parkplatz vor Aller-Meiße-Halle von 15 bis 16 Uhr. 14. November – Walsrode: Diskothek „Studio 78“ (Gewerbegebiet Vorbrück) von 9 bis 11 Uhr; Düshorn: Feuerwehrgerätehaus von 11.15 bis 12.15 Uhr; Ahlden: Feuerwehrgerätehaus von 13.15 bis 13.45 Uhr; Büchten: Firma Wolf (Hauptstraße) von 14 bis 14.15 Uhr; Bothmer: Parkplatz Clubheim (Schulstraße) von 14.30 bis 15 Uhr; Schwarmstedt: Schützenplatz (Am Beu) von 15.15 bis 17 Uhr.