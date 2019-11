MOIN Nachbar: Die HVV-Tarifausweitung steht vor der Tür

Railshow fand im Heidekreis vom 18. bis 22. November statt

Heidekreis. Am Freitag, 15. Dezember, wird im Heidekreis der HVV-Tarif deutlich erweitert: Wer mit der Bahn beispielsweise von Schneverdingen, Soltau oder Munster nach Hamburg möchte, kann dann nicht nur Zeitkarten, sondern auch Einzel- und Tageskarten zum günstigen HVV-Tarif erwerben. Die HVV-Fahrkarten werden außerdem auch auf vielen Buslinien im Landkreis anerkannt. Am 18. November startete unter dem Titel „MOIN Nachbar“ eine Railshow, die an verschiedenen Orten im Heidekreis über den HVV-Tarif informierte.