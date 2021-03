Motorradfahrer übersehen

Gilten. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Gilten missachtete am Mittwochnachmittag an der Einmündung Kirchende/Enge Straße der Vorfahrt eines 55-jährigen Motorradfahrers aus Neustadt am Rübenberge. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer leicht verletzt wurde.