Mozart-Requiem in Walsrode

Vorverkauf beginnt / Außerdem: Amadeus-Film, Familienaufführung

Heidekreis. Am Sonnabend, 3. November, beginnt der Vorverkauf zur Aufführung des Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart, die am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr in der Walsroder Stadtkirche stattfinden wird. Kantorei Walsrode, Bachorchester Hannover und namhafte Solisten musizieren Mozarts hoffnungsvoll und warm angelegte Totenmesse. Dazu erklingt noch das geradezu himmlische Stück „Fratres“ von Avo Pärt.Kirchenmusiker Holger Brandt möchte dieses bedeutende musikalische Werk einem großen Zuhörerkreis erschließen und möglichst vielen einen Einstieg in Leben und Werk des „Popstars“ unter den klassischen Komponisten verschaffen. Deshalb verbindet er die Aufführung mit einem Schülerprojekt, einer Filmvorführung und einer Familienaufführung.Die Familienaufführung vor der Hauptaufführung (15 Uhr) möchte Schülern wie Erwachsenen Zugänge zum Requiem ermöglichen. Hintergrundinformationen werden mit den wichtigsten Teilen des Werks kombiniert, Interviews mit den musikalischen Akteuren bieten dabei gleich noch einen Blick ins „Making of“ einer chorsinfonischen Aufführung. Am Freitag, 9. November, ist um 19.30 Uhr im Walsroder Kino der mit acht Oskars ausgezeichnete Film „Amadeus“ von 1985 zu sehen.Vorverkauf Hauptaufführung: Start ist am 3. November von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus; Fortsetzung ab Dienstag, 6. November, im Alten Rathaus (Mo bis Fr 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Freitag bis 14 Uhr); gezielte Auswahl von Platzkarten ausschließlich im Vorverkauf möglich; vorbestellte Karten müssen spätestens bis 16.15 Uhr abgeholt werden.