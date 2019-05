Mühlentag

Vesbeck. Am Montag, 10. Juni, findet an der Wassermühle in Vesbeck ein Mühlentag statt. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit musikalischer Begleitung vom Posaunenchor. Im Anschluss: Rund um die Mühle stehen die Oldtimerfreunde Schwarmstedt mit historischen Treckern, Imker, Kinderspiele von der Kinderfeuerwehr, selbst gemachte Pralinen und Trüffel, Spinnrad-Vorführung, selbst hergestellter Schmuck und

Besichtigung der Mühlentechnik sowie der neuen Remise. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und hausgemachten Torten der Vesbecker Frauen, frischem Mühlenbrot, geräucherten Forellen, gegrillten und gebackenen Leckereien gesorgt.