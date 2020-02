Musikalischer Gottesdienst

Schwarmstedt. Am kommenden Sonntag, 9. Februar, findet in der St. Laurentiuskirche ein musikalischer Gottesdienst statt. Gesungen werden moderne, fetzige, aber auch ruhige Lieder aus der „blauen Mappe“. Zwischendrin – zum Atemholen – beschäftigen sich die Teilnehmer mit Texten, Gedanken und Gebeten rund um das Singen und Musik. Zu diesem besonderen Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen. In Lindwedel findet kein Gottesdienst statt. Wer Interesse an einer Mitfahrgelegenheit von Lindwedel nach Schwarmstedt hat, kann sich bei Beate Schüler unter Telefon (0 50 73) 92 66 64 oder Tina Meyn (0 50 71) 9 79 12 26 melden. Abfahrt um 10 Uhr am Gemeindezentrum Lindwedel.