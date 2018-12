Musikalischer Gottesdienst zum 2. Advent

Lindwedel. Der Gottesdienst am 2. Advent im evangelischen Gemeindezentrum Lindwedel wird in diesem Jahr in besonderer Weise musikalisch gestaltet. Das Musikensemble „Klangfreu(n)de“ aus Schwarmstedt wird unter der Leitung von Ruth Zöllner romantische irische Weisen und andere weihnachtliche Stücke zur Aufführung bringen. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr; die Predigt hält Pastor Frank Richter.