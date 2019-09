Musikalischer Nachmittag

Akkordeon-Orchester Wedemark kommt nach Schwarmstedt

Schwarmstedt. Das Akkordeon-Orchester Wedemark lädt alle Freunde der Akkordeonmusik recht herzlich zu einem musikalischen Nachmittag ein. Erstmalig wird das Orchester unter der Leitung von Miroslav Grahovac in diesem Jahr in der St.-Laurentius-Kirche am Sonntag, 29. September, ab 16 Uhr zu hören sein. Das Repertoire reicht von Originalmusik für Akkordeon über Pop- und Filmmusik bis hin zu klassischen Werken. Das Akkordeon-Orchester besteht seit über 40 Jahren und hat seinen Heimatort in der Wedemark., wo auch die wöchentlichen Proben stattfinden. Der Eintritt frei, Spenden werden jedoch gerne gesehen. Weitere Informationen unter www.akkordeonorchester-wedemark.de.