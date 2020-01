Nach Raub sucht Polizei Zeugen

Schwarmstedt. Zwei unbekannte Täter raubten am Montag, gegen 17.50 Uhr, einer 71-jährigen Frau am Mühlenweg die Handtasche. Sie schubsten die Schwarmstedterin zu Boden und rissen ihr die Tasche aus der Hand. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Einer der männlichen Täter ist etwa 20 Jahre alt, athletisch, trug eine schwarze Hose und eine dunkle Jacke mit fuchsrotem Fell an der Kapuze. Zeugenhinweise bitte unter Telefon (0 50 71) 80 03 50.