Neue Abfallkalender

Heidekreis. Rund 67.000 Hefte hat die Abfallwirtschaft Heidekreis drucken lassen, um unter anderem die jeweiligen Abfuhrzeiten 2019 bekannt zu machen. Zusätzlich können die Abfuhrtermine von der Internetseite „www.ahk-heidekreis.de“ und mit dem Handy per App heruntergeladen werden. Aufgrund der positiven Erfahrungen in den letzten Jahren hat sich die AHK erneut zu einer dezentralen Verteilung ihrer alljährlichen Abfallbroschüren entschlossen. Ab 17. Dezember liegen sie bei folgenden Stellen für die jeweilige Region abholbereit: Bothmer: Landbäckerei Marquardt, Alte Dorfstr. 12; Buchholz: Classic Tankstelle, Schwarmstedter Straße 14; Lindwedel: KSK, Am Markt 1; Marklendorf: Grünhagens Hofladen, Im Orth 4; Schwarmstedt: Rathaus, Am Markt 1; KSK, Am Markt 2; Volksbank, Celler Straße 14.