Neue Kurse

Schwarmstedt. Ziel des Kurses „Babys in Bewegung – Mit allen Sinnen“ (kurz: BiB) des MTV Schwarmstedt ist, die Babys in den einzelnen Entwicklungsphasen zu begleiten und gezielt zu unterstützen. Der Kurs ist geprägt von einem facettenreichen Angebot an Bewegungsübungen, die dem natürlichen Bewegungsdrang des Babys entsprechen und es werden Lieder, Fingerspiele, Babymassage und Sinnesanregungen angeboten. Auch der Austausch zwischen den Eltern und/oder Großeltern runden das Angebot ab. Am 18. Februar beginnen neue BiB-Kurse für das Alter drei bis fünf, sechs bis neun und neun bis zwölf Monate, Montagvormittag ab 9 Uhr in Schwarmstedt. Hier sind noch Plätze frei. Kursdauer: zehn Kurseinheiten à 60 Minuten; Kursgebühr: 50 Euro für MTV-Mitglieder, 70 Euro für Nichtmitglieder. Nähere Infos und Anmeldung bei Sonja Smaka unter Telefon (01 51) 23 63 61 00, E-Mail sonja.smaka@web.de.