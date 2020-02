Neuer Hör- und Lesestoff für gemütliche Stunden

Alte Leserausweise der Fahrbücherei jetzt aktualisieren und im vielseitigen Medienangebot stöbern

Heidekreis. Wenn es draußen stürmt und regnet, ist eine gute Zeit, um zu schmökern.Aktueller Hör- und Lesestoff bringt spannende und gemütliche Unterhaltung und steht in den Ortsbüchereien in Lindwedel, Hodenhagen, Bispingen und Neuenkirchen für Klein und Groß zur Ausleihe bereit. Die vier Büchereien werden vom Team der Fahrbücherei des Heidekreises betreut, seit dem der Bücherbus nicht mehr „on tour“ geht.Neben zahlreiche Neuerscheinungen bietet der Büchermarkt Lesestoff zu den aktuellen Themen Umwelt- und Naturschutz. Hörbücher Zeitschriften, Ratgeber, Wii-Spiele, DVDs und die beliebten Tonies ergänzen das Angebot. Auch können Tonieboxen, E-Reader und tiptoi-Stifte entliehen werden. Als zusätzlicher Service wird auch weiterhin ein Strommessgerät angeboten, mit dem unkompliziert der Stromverbrauch eines angeschlossenen Gerätes ermittelt werden kann. Außerdem gehören die vier Ortsbüchereien dem niedersächsischen Verbund NBib24 an, sodass alle Nutzer mit gültigem Leserausweis die Möglichkeit haben, auch Medien per Download über das Portal auf die verschiedensten mobilen Endgeräte herunterzuladen. Alte Leserausweise der Fahrbücherei können gerne zur Nutzung der Ortsbüchereien und zur Ausleihe von e-Medien aktualisiert werden. Weitere Informationen gibt es unter www.fahrbuecherei-heidekreis.de oder per E-Mail unter fahrbuecherei@heidekreis.de oder telefonisch unter (0 51 91) 56 29. Öffnungszeiten der Büchereien: Lindwedel an der Schule, montags von 11 bis 15 Uhr, Hodenhagen im Bürgerhaus, donnerstags von 14 bis 17 Uhr, Bispingen im Pfarrhaus, dienstags von 15 bis 17 Uhr und Neuenkirchen im Schröers-Hof, mittwochs von 14 bis 17 Uhr.