Neuer Kinderchor in Gilten

Gilten. Singen im Kinderchor? Na klar! Am Dienstag, 21. August, startet in der Kirchengemeinde Gilten ein neuer Kinderchor. Das erste Treffen ist von 16 bis 17 Uhr im Gemeindehaus in Gilten. Organistin Margarete Jobmann erwartet alle Kinder zwischen fünf und zehn Jahren zum Kennenlernen, Singen, Tanzen und allem, was noch dazu gehört. Danach geht es weiter an jedem Dienstag zur selben Zeit, außer in den Schulferien.