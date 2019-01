Neuer Kurs bei PINX

Lauter neue Ideen in diesem Semester

Schwarmstedt. Die Kunstschule PINX strahlt vor lauter neuen Ideen in diesem PINX-Semester: Ein Angebot ist „Ü50-Atelier für Erwachsene“. Dieses Angebot richtet sich an alle Menschen um die 50 oder auch wesentlich älter, die gerne malen. Es ist ein Atelier, bei dem jeder gerne mitmachen kann, um kreativ zu sein, zu malen und die Freiheit des Ausdrucksmalens kennenzulernen. Hier ist jeder willkommen, ob Profi, Anfänger oder Sonntagsmaler. Hier gibt es viel Raum für eigene Ideen. Begonnen wird am Sonnabend, 9. Februar, mit einem Schnuppertermin. Geplant ist, den Kurs einmal im Monat stattfinden zu lassen. Angedacht ist jeweils der zweiten Sonnabend im Monat, es sind aber auch andere Wochentage denkbar. Besprochen wird dies mit der erfahrenen Malbegleiterin undDozentin Madlin Atieh am Schnuppertermin. All die genannten Veranstaltungen finden in den Kreativ-Räumen der Kunstschule statt. Die Kunstschule freut sich auch über Schnupperkinder und neu interessierte Erwachsene. Um Anmeldungen unter der Telefonnummer (0 50 71) 40 26 oder info@kunstschule-pinx.de wird gebeten.