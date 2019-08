Neuer Termin Secondhand-Markt

Schwarmstedt. Der Secondhand-Markt „ Rund ums Kind“ der evangelischen Kirchengemeinde findet nicht am 28. September, wie bisher bekannt gegen, sondern eine Woche später am 5. Oktober in der Zeit von 13 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Schwarmstedt statt. Die Anmeldung für Verkäufer beginnt am 14. September ab 10 Uhr unter folgender E-Mail-Adresse annegret.bartling@web.de oder telefonisch unter (0 50 71) 27 61. Das bewährte Programm mit dem Flohmarkt für Kinder, Kaffee und Kuchen, Waffeln oder der Bratwurst im Brötchen und ein buntes Sortiment an Kinderbekleidung oder Spielsachen

ist unverändert.