Neues PINX-Programm

Schnupperwoche ab 10. Februar

Schwarmstedt. Das neue Programmheft „Sommersemester 2020“ der Kunstschule PINX aus Schwarmstedt ist da. Es liegt in der Kunstschule, in den Kindergärten und Schulen der Samtgemeinde sowie an vielen lokalen Geschäften und öffentlichen Plätzen aus. Es ist außerdem als PDF auf der Internetseite kunstschulepinxschwarmstedt.com als Download bereitgestellt.Wie gewohnt bietet die Kunstschule PINX auch im Sommersemester ein vielseitiges und buntes Programm für Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene. Zum Start in das neue Semester veranstaltet die Kunstschule vom 10. bis 17. Februar eine Schnupperwoche. In dieser Woche können interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene kostenlos und unverbindlich in die Kurse hineinschnuppern. Die Schnuppertermine für die Kurse auf einen Blick: Montags-Kurse: „Malen, Spielen, Gestalten“, ab vier Jahren, 15 bis 16 Uhr. „Montagsatelier“, ab sechs Jahren, 16.30 bis 18 Uhr; Dienstags-Kurse: „Gestalten mit Ton“ in Essel, ab sieben Jahren, 16 bis 17.30 Uhr, „Dienstagsatelier“, ab acht Jahren, 16.15 bis 17.45 Uhr; Mittwochs-Kurse: „Offenes Atelier Schwamstedt“, ab sechs Jahren, 13.30 bis 16.30 Uhr; Donnerstags-Kurse: „Kinderatelier", ab sechs Jahren, 16.15 bis 17.45 Uhr, „Schachtelwürmer“, ab zwei Jahren, 15.15 bis 16.15 Uhr und 16.15 bis 17.15 Uhr, Leonardo-PINX-Atelier, ab zehn Jahren, 17.30 bis 19 Uhr; Freitags-Kurse: „Stachelschweinchen", ab drei Jahren, 16 bis 17.30 Uhr, „Capoeira“, ab sechs Jahren, 15 bis 16.30 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr. Jeden zweiten Samstag im Monat: Erwachsenen-Ü50-Kurs am am 14. März, 10 bis 12.30 Uhr.Weitere Informationen zum neuen Programmheft auch gern telefonisch unter Telefon (0 50 71) 40 26 im Büro der Kunstschule PINX oder über E-Mail an www.info@kunstschule-pinx.de.