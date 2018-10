„Auf ein Wort" mit Dietmar Schilff

Heidekreis. Am Dienstag, 16. Oktober, ist der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen, Dietmar Schilff, zu Gast beim Landtagsabgeordneten Sebastian Zinke. Die Veranstaltung „Auf ein Wort …“ wird dieses mal in Walsrode, in der Waldgaststätte Eckernworth (Hermann-Löns-Str. 19), stattfinden und beginnt um 19 Uhr. Kriminalität verändert sich ständig. Die gestiegene Terrorismusgefahr sowie neue Möglichkeiten der Kommunikation über das Internet machen auch gesetzliche Anpassungen notwendig. Die Landesregierung hat daher ein neues Polizeigesetz in den Landtag eingebracht. Der Entwurf ist umstritten. Jüngst kam es zu größeren Protesten in der Landeshauptstadt Hannover. Gemeinsam mit Dietmar Schilff wird der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke die Hintergründe und Auswirkungen des neue Gesetzes erläutern. Der langjährige Polizeibeamte Schilff wird das Vorhaben einordnen, dem Publikum einen Einblick in die polizeiliche Praxis gewähren und für Fragen zur Verfügung stehen.