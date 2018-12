Neujahrskonzert an der KGS

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 12. Januar 2019, um 18 Uhr findet in der Mensa der KGS Schwarmstedt erneut das Neujahrskonzert des Uhle-Hof-Vereins mit dem Johann-Strauss-Orchester Hannover statt. Zusätzlich zu dem bestens bekannten Ensemble konnte der langjährige Dirigent István Szentpáli die Sopranistin Ina Yoshikawa und den Tenor Will Hartmann verpflichten. Die Mitglieder des Johann-Strauss-Orchesters bestehen aus Kammermusikern des Niedersächsischen Staatsorchesters und haben unter anderem der Musik der K.-und-K.-Monarchie verschrieben.

Karten für diese Veranstaltung des Vereins Uhle-Hof gibt es für 18 Euro bei Lotto Toto, von Bostel, Bahnhofstraße 6 in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 28 78 und an der Abendkasse.