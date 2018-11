Neujahrskonzert in KGS

Vorverkauf beginnt auf dem Weihnachtsmarkt in Bothmer

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 12. Januar 2019, um 18 Uhr findet in der Mensa der KGS Schwarmstedt erneut das Neujahrskonzert des Uhle-Hof-Vereins mit dem Johann-Strauss-Orchester Hannover statt. Zusätzlich zu dem bestens bekannten Ensemble konnte der langjährige Dirigent István Szentpáli die Sopranistin Ina Yoshikawa und den Tenor Will Hartmann verpflichten. Auf dem Programm stehen Werke wie Donauwalzer, Tik-Tak-Polka von Johann Strauss, Ungarischer Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms und Champagner-Galopp von Hans Christian Lumbye (dem dänischen Johann Strauss). Die Mitglieder des Johann-Strauss-Orchesters bestehen aus Kammermusikern des Niedersächsischen Staatsorchesters und haben unter anderem der Musik der K.-und-K.-Monarchie verschrieben.Karten für diese Veranstaltung erhalten Interessierte ab dem 3. Dezember für 18 Euro bei Lotto Toto von Bostel, Bahnhofstraße 6, 29690 Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 28 78 und an der Abendkasse. Ebenso können Karten am 1. Advent auf dem Weihnachtsmarkt in Bothmer erworben werden.