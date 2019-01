Niemandsblut – Lesung im Uhlehof

Schwarmstedt. Du hast ein schönes Leben. Denkst du. Aber was ist, wenn es nicht dein Leben ist? Und du dafür töten musst, um endlich du selbst zu sein?

Ein idyllischer Morgen in Palma de Mallorca endet für die Passagiere der „Virgin of the Ocean“ jäh, als über dem Altar der Kathedrale eine Nonne hängt – ans Kreuz genagelt. Auf ihrem Habit steht das lateinische Wort Peccavi –„Ich habe gesündigt.“ Nur ein grausamer Ritualmord? Oder gibt es eine Verbindung zu einem spektakulären Kunstraub, von dem auch das Kloster der Gottesfrau betroffen war?

Als in Ajaccio – einer weiteren Station der einwöchigen Kreuzfahrt – der Galerist des Schiffs ermordet wird, weiß Kapitän Hauke Jensen, dass ein kaltblütiger Mörder ein perfides Spiel treibt und nicht eher ruhen wird, bis sich das Mittelmeer blutrot gefärbt hat. Jörg Böhm (*1979) ist der Geburtsname des Journalisten Jörg Henn. Nach einem Studium der Journalistik, Soziologie und Philosophie war er unter anderem Chef vom Dienst der Allgemeinen Zeitung in Windhoek/Namibia, um von den Geschichten des Schwarzen Kontinents zu erzählen. Lange Zeit arbeitete Jörg Henn als Kommunikationsexperte für ein großes deutsches Versicherungsunternehmen, bis er sich 2014 nur noch schriftstellerischen Tätigkeiten widmete.

Von den Fans geliebt, von der Presse gefeiert – der deutschlandweit bekannte Krimi-Autor Jörg Böhm hat sich in kürzester Zeit ganz nach vorne auf die Krimi-Hitlisten und in die Herzen seiner Leser geschrieben. Interessierte können ihn bei der Lesung im Uhle-Hof am Donnerstag, 21. Februar, um 20 Uhr erleben. Karten für diese Veranstaltung des Vereins Uhle-Hof erhalten Interessierte für sieben Euro bei Lotto Toto, von Bostel, Bahnhofstraße 6 in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 28 78 und an der Abendkasse.