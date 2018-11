Nikolauskonzert im Gemeindezentrum

Benefizveranstaltung des Chores Sing for Fun

Lindwedel. Der aus 19 Sängerinnen und einem Sänger bestehende Chor Sing for Fun existiert seit 1998. Unter der heutigen Leitung von Sarah Hudson-Williams-Kohlmeier feierte der Chor sein 20-jähriges Jubiläum mit einem Konzert in diesem Sommer. An den riesigen Erfolg dieses Konzerts anknüpfend, veranstaltet die Chorgemeinschaft am Sonnabend, 8. Dezember, um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum am Markt 5 ein Nikolauskonzert. Einlass ist ab 18 Uhr. Gesungen wird vier- bis sechsstimmig, in Deutsch, Englisch, Spanisch und Latein. Auch afrikanische Titel sind im Repertoire. Hierzu sind alle recht herzlich eingeladen. In der Pause gibt es zum Aufwärmen und zur weihnachtlichen Stimmung Glühwein und Kinderpunsch, dazu Weihnachtsgebäck und Knabberzeug. Der Eintritt ist frei, es wird lediglich um eine Spende für einen gemeinnützigen Zweck gebeten. Der Verwendungszweck wird vor dem Konzert bekannt gegeben.