Informationen zum Johanniter-Hausnotruf und zur Pflege

Schwarmstedt. Für den am Dienstag, 24. September, von 15 bis 17 Uhr stattfindenden Informationsnachmittag sind noch Plätze frei. Die Johanniter laden alle Interessierten ein, sich über den Hausnotruf ausführlich zu informieren. In gemütlicher Runde wird Torsten Michael Könnecke, Hausnotruf-Experte der Johanniter-Unfall-Hilfe alle Interessierten beraten und beantwortet gerne die Fragen der Gäste. Ebenfalls eingeladen ist Simone Kühnel. Sie ist zertifizierte Pflegeberaterin nach § 7 a SGB XI und ist spezialisiert auf alle Themen rund um die Pflegeversicherung. Simone Kühnel wird speziell zum Thema Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege informieren.Adresse: Johanniter-Zentrum, Celler Straße 7 in Schwarmstedt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und damit eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen bei: Johanniter-Unfall-Hilfe, Telefon (0 50 71) 6 67 91 20 oder (01 52) 32 11 93 73 oder per E-Mail an schwarmstedt@johanniter.de.