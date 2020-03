Noch Plätze frei

Trickfilmanimation am Computer auf Jugendhof

Heidekreis. Am 21./22. März bietet der Jugendhof Idingen allen Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren den Einstieg in die Trickfilmanimation am Computer an. Bei diesem Kurs, der von Samstagvormittag bis Sonntagnachmittag dauert, können die Teilnehmer sowohl die Grundlagen der Filmproduktion als auch den Aufbau einzelner Einstellungen bei der Filmaufnahme erlernen. Die Computertechnik hat bei der Herstellung von Fernseh- und Kinofilmen inzwischen große Bedeutung erlangt und ist aus der Filmproduktion nicht mehr wegzudenken. Filme wie „Die Eiskönigen“, „The Lego Movie“ oder „Konferenz der Tiere“ sind Beispiele dafür, wie sich mit Hilfe der Computertechnik neue und grenzenlos erscheinende Darstellungsmöglichkeiten erschließen lassen.Zwar werden die Kinder während des Seminars keine Kinofilme produzieren können, jedoch werden sie durch den Einsatz leistungsfähiger Software und Kameras in der Lage sein, ihre Fantasie in bewegte Bilder umzusetzen; ihr quasi „Flügel“ zu verleihen. Da bei dem Seminar kurzfristig noch einzelne Plätze frei sind, können interessierte Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über die Seminare informiert oder gleich angemeldet werden.