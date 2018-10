Noch Plätze frei auf Jugendhof

Alles rund um Kochen, Sport und Gesundheit

Heidekreis. Am Wochenende 9. bis 11. November wird auf dem Jugendhof ein Wochenende angeboten, an dem sich alles ums gemeinsame Kochen und Sport drehen soll. Was braucht der Körper, um fit für den Alltag zu sein? Was braucht mein Körper, um sich optimale Nährstoffe zu holen? Wie bringe ich meinem Kopf und Körper bei, in stressigen Situationen trotzdem cool zu bleiben? Sport-Apps und Zeitschriften, die Bikini- und Badehosenfiguren in zwei Wochen versprechen, Diätpillen und Magermodeln. Die Teilnehmer wollen an diesem Wochenende lernen, was gesunde Ernährung und ein effektives Fitnessprogramm ausmachen. Ernährung und Sport sind nicht nur für den Körper wichtig. Auch das Gehirn muss optimal versorgt werden, um den Schulalltag zu meistern. Gemeinsam wollen die Teilnehmer kochen, Sport machen, sich entspannen und den zahllosen Werbeversprechen der Zeitschriften auf den Grund gehen.Das Wochenende richtet sich an Mädchen und Jungen gleichermaßen. Es wird keinerlei Vorkenntnis benötigt. Zusammen werden sich alle in die Themen einarbeiten und sie ergründen. Da an dem Wochenende noch Plätze frei sind, können interessierte Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11, im Internet unter www.jugendhof-idingen.de oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de informiert oder gleich angemeldet werden.