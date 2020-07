Noch zwei Infizierte

Heidekreis. Seit dem 1. Juli gibt es einen weiteren laborbestätigten Corona-Fall im Landkreis Heidekreis. Er ist in der Stadt Walsrode aufgetreten. Die erkrankte Person und die engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der insgesamt an COVID-19 erkrankten Personen im Heidekreis erhöht sich damit auf 75. Die Gesamtzahl der Corona-Genesenen liegt seit dem 8. Juni bei 71. Verstorben sind zwei Personen. Aktuell ergeben sich somit zwei erkrankte Personen im Landkreis.