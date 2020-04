Nutzung per App möglich

Samtgemeindebücherei weist auf Online-Angebot hin

Schwarmstedt. Die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt ist derzeit wie viele andere öffentliche Einrichtungen geschlossen. Sie bietet allerdings weiter ihr Online-Angebot an. Im NBib24-Verbund stehen Bücher, Hörbücher für Erwachsene, Hörspiele für Kinder und viele aktuelle Tageszeitungen sowie Zeitschriften zur Ausleihe zur Verfügung. Genutzt werden kann dies über die App „Onleihe“ auf dem Handy oder Tablet sowie ohne App mit einem vorhandenen ebook-Reader (außer Kindle-Reader). Bewohner der Samtgemeinde Schwarmstedt, die diese Ausleihe noch nicht nutzen, können per Mail an buecherei@schwarmstedt.de eine Freischaltung zur Nutzung beantragen. Die Mails werden regelmäßig abgerufen und bearbeitet, damit weiterem Lesespaß nichts im Weg steht, berichtet Bücherei-Leiterin Anne Scheidler. Für Schüler ist die Ausleihe digitaler Medien kostenlos und für Erwachsene wird eine Jahresgebühr von zehn Euro berechnet. Die Zahlung der Gebühr ist nachzuholen, wenn die Bücherei wieder geöffnet hat. Die Samtgemeindebücherei weist darauf hin, dass alle anderen ausgeliehenen Medien, wie Bücher oder CDs für den Zeitraum der Schließung der Bücherei verlängert werden ohne dass hierfür Gebühren oder Saumniszuschläge anfallen.