Öffnungszeiten der AHK während der Feiertage

Heidekreis. Die Abfallentsorgungsanlage Hillern, Hillern Nummer 11 in Schneverdingen und der Wertstoffhof Walsrode, Eisenweg 4 in Honerdingen sind am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist Mittwoch, 2. Januar, von 9 bis 13.30 Uhr. Das Servicecenter der AHK unter Telefon (08 00) 1 12 38 11 und das Soltauer Büro an der Winsener Straße 17 sind am 24. und 31. Dezember ebenfalls geschlossen.

Die Abfallannahme Schwarmstedt auf dem Gelände der Firma ARS GmbH, Am Varrenbruch 16, ist vom 22. Dezember bis einschließlich 4. Januar 2019 geschlossen. Der erste Öffnungstag ist am Sonnabend, 5. Januar 2019, von 8 bis 12.30 Uhr.