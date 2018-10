Offene Bühne

Schwarmstedt. Beim letzten Offene-Bühne-Abend sorgten das „Trio Onorario“ (Klassik, Musical und Jazz), "Acoustic Blend"(Rock), Peter Pöllmann (Songs von den Beatles), Petra Bäßmann (spanische Gitarrenmusik und Trommeln), Jürgen Lowis (Klarinette) und Ute Meng (Gospel) für einen unterhaltsamen, musikalisch vielfältigen Live-Musik-Abend. Für alle an Literatur Interessierten war der Vortrag von Ulli Rasokat (Klavier & Literatur) erneut ein wirklicher Höhepunkt. Die nächste „Offene Bühne“ am 12. Oktober lädt alle an Live-Musik- Interessierten ein, bei freiem Eintritt einen musikalischen Beitrag zu leisten oder einfach nur zuzuhören. Weitere interessante Einzelheiten sind auf der Internetseite www.offene-buehnen-sgs.com zu finden.