Live-Musik im Antiquitäten-Café

Schwarmstedt. In der gemütlichen Atmosphäre des Antiquitäten-Cafés soll das Offene-Bühne-Jahr musikalisch ausklingen am Freitag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr mit vorweihnachtlichen Melodien aus Klassik, Pop, Country und Jazz, und zwar in Deutsch, Englisch und Spanisch. Wie an jedem der Abende werden erneut literarisch-musikalische Beiträge die Zuhörer erfreuen. Weitere ausführliche Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.offene-buehnen-sgs.com.