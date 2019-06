Offene Pforten

Lindwedeler zeigen ihre Gärten

Lindwedel. Auch 2019 möchten wieder zahlreiche Hobbygärtner für die regionale, private Gartenkultur begeistern und Anregungen, Ideen und Ratschläge für die eigene Gartengestaltung vermitteln.Ob Stauden-Rosen-Natur- oder Gemeinschaftsgärten: Mehr als 200 Gärten rund um Hannover sowie im Heidekreis nehmen 2019 teil und laden zu ausgedehnten Gartenerkundungen ein. Immer mit dabei sind auch die beiden Lindwedeler Gärten von Charlotte Beyer und Katrin Peper und des Ehepaars Martina und Jürgen Eidt. Unterschiedlicher können Gärten kaum sein. Während Charlotte Beyer ihren schwungvollen Staudengarten auf 1200 Quadratmeter liebe- und geschmackvoll hegt und pflegt, sieht es bei den Eidts ganz anders aus: „Wir greifen nur ein, wenn etwas die Überhand gewinnen will. Die natürlichen Kräfte haben hier ein kleines Wunder geschaffen, in dem wir uns am Wochenende vom Stress und städtischen Chaos erholen,“ sagt Jürgen Eidt, der in seinem Atelier und im „kleinsten Museum der Welt“ für die Liebhaber künstlerischer Photographie einige ausgewählte Arbeiten zeigt. Katrin Peper stellt in der Freiluftgalerie im Garten Beyer naturinspirierte Malerei aus. Beide Gärten und die künstlerischen Arbeiten sind also einen kurzweiligen Besuch in Lindwedel wert.Termine: 6. und 7. Juli, jeweils 11 bis 18 Uhr, In den Heidlandsfuhren 3 und 52. Eintritt frei.