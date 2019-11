Ohne Einsicht beim Müll kein Wandel beim Klima

Ohne Einsicht beim Müll kein Wandel beim Klima

Buchholz. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt und der Verein Unser Dorf hat Zukunst Buchholz haben Thomas Heinecke vom AHK eingeladen, Einsicht in die Arbeit der kommunalen Abfallwirtschaft im Heidekreis zu geben, sowie Tipps zur Müllvermeidung. Die Veranstaltung findet am Montag, 2. Dezember, um 16 Uhr in der Mensa des Dorfgemeinschaftshauses in Buchholz statt und steht im Zusammenhang mit den beiden Veranstaltungen des Umwelt-Workshops der CDU Buchholz/Marklendorf.