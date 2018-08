Online-Bewerbung, aber richtig

Persönliche Unterlagen ansprechend gestalten

Heidekreis. Die Online-Bewerbung gewinnt zunehmend an Bedeutung; auf die klassische schriftliche Bewerbung wird zunehmend verzichtet. Dabei stellt sich die Frage: Wie gestalte ich meine Unterlagen ansprechend auch in neuem Format? Voraussetzung: Sicherer Umgang mit Word 2010. Bitte ein Laptop mitbringen. Die Ratgeberin zeigt den Teilnehmern, was sie bei der Onlinebewerbung beachten müssen, damit sie von Anfang an professionell überzeugen. Termin ist Montag, 3. September, von 8.30 bis 14 Uhr bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Landkreisgebäude, 3. OG, Raum 305. Die Kosten betragen 25 Euro. Anmeldung: koostelle@heidekreis.de oder Telefon (0 51 91) 97 06 12.