Rechtliche Grundlagen bei Trennung und Scheidung.

Heidekreis. Wie geht es weiter nach dem Scheitern der Ehe, insbesondere im Hinblick auf die finanziellen Folgen der Trennung? Nach einer kurzen Einführung zu den evtl. notwendigen Aspekten der Auseinandersetzung stellt die Referentin die Grundlagen des ehelichen Güterrechts dar, insbesondere die Auseinandersetzung über gemeinsames Vermögen und gemeinsame Schulden. Der zweite Schwerpunkt der Veranstaltung ist die Vorstellung der Grundsätze für die Berechnung von Unterhalt für die Kinder und Ehepartner. Leitung: Annette Günther, Rechtsanwältin und Notarin Termin: Mittwoch, 5. Mai,von 10 bis 11.30 Uhr. Der Online Vortrag findet per Videokonferenz über Zoom statt. Anmeldeschluss ist am 4. Mai.Eine Gebühr wird nicht erhoben. Veranstalter und Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per Mail www.koostelle- heidekreis.de.