Ordentliche Mitgliederversammlung im Schützenverein Nienhagen

Nienhagen. Der Schützenverein Nienhagen lädt am Sonnabend, 25. Januar, zur ordentlichen Mitgliederversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus Nienhagen ein. Beginn ist um 20 Uhr. Die Einladung mit der Tagesordnung hat jedes Mitglied per E-Mail oder per Post bekommen.

Da in diesem Jahr der erweiterte Vorstand gewählt wird, bittet der Vorstand um zahlreiches Erscheinen. Schriftliche Anträge nimmt der 1. Vorsitzende bis zum 20. Januar entgegen.

Weitere Informationen unter www.schuetzenverein-nienhagen.eu.