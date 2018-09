Orgelentdeckertag in Niedernstöcken

Heidekreis. Die 3. Orgelentdeckertage der Landeskirche Hannovers machen am Sonntag, 23. September, Station in Niedernstöcken: Von 15 bis 17 Uhr sind Kinder und Erwachsene zu einem Kindergottesdienst in die St.-Gorgonius-Kirche eingeladen. Zu Anfang findet eine musikalische Andacht für Groß und Klein statt, bevor alle Kinder auf Orgel-Entdeckung gehen dürfen. Während des Kindergottesdienstes gibt es im Gemeindehaus Kaffee und Kuchen für alle „Großen". „Wir freuen uns sehr auf die Premiere der Orgelentdeckertage in der Nordregion des Kirchenkreises,“ sagt Pastorin Riikka Hinkelmann vom Vorbereitungsteam. „Bei einer spannenden Geschichte, die mit Orgelmusik unterlegt wird, erleben die Kinder wie unterschiedlich die Orgel klingen kann. Und im Anschluss haben sie in kleinen Workshops die Möglichkeit, die Orgel ganz genau kennenzulernen. Für alle Altersklassen ist etwas dabei und wir freuen uns auf viele Kinder aus Niedernstöcken und den umliegenden Orten und Städten."

Die Aktion in Niedernstöcken ist eine von 100 Veranstaltungen der Orgelentdeckertage, bei denen vom 17. bis 27. September in mehr als 50 Kirchengemeinden 3.000 Kinder zu Orgelführungen, Workshops mit Orgelbauern, Konzerten und Kindergottesdiensten erwartet werden. „Es ist großartig, dass die Orgelentdeckertage inzwischen in immer mehr Kirchengemeinden und Schulen zum musikalischen Jahresprogramm dazu gehören. Die große Resonanz und die begeisterten Rückmeldungen der Kinder zeigen, dass dieses Format erfolgreich ist. Deshalb freuen wir uns, dass sich die Orgelentdeckertage in diesem Jahr über elf Tage von Northeim bis Bremerhaven und von Aurich bis Lemgow erstrecken“, sagt Silke Lindenschmidt von VISION KIRCHENMUSIK.

„Besonders freuen wir uns, dass es in diesem Jahr zum ersten Mal an 20 Orten auch Veranstaltungen für Kindergottesdienste gibt und wir so ein weiteres großes kirchliches Arbeitsfeld mit der Orgel in Berührung bringen können. Das auch Niedernstöcken dabei ist, freut uns sehr!“ Die Kindergottesdienst-Teams werden begleitet vom Arbeitsbereich Kindergottesdienst im Michaeliskloster in Hildesheim, dem Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik. Der Eintritt ist frei.