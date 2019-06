Orientierungsmarsch der Feuerwehren

Buchholz/Aller. Am Sonnabend, 22. Juni, finden die Leistungswettbewerbe/ein Orientierungsmarsch der Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt in Buchholz/Aller auf dem Wettbewerbsplatz am Feuerwehrhaus statt. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Die Siegerehrung wird für etwa 18 Uhr erwartet. Die Feuerwehr Buchholz/Aller freut sich zusammen mit den anderen Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde über zahlreiche Gäste und Zuschauer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.