Ortsgespräch auf dem Fahrrad

Buchholz. Die SPD-Fraktion Buchholz/Marklendorf veranstaltet am Sonntag, 11. August, eine Fahrradtour, zu der alle Bürger herzlich eingeladen sind, um Buchholz und Marklendorf mit dem Fahrrad zu entdecken. Start ist um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Buchholz. Unterwegs wird eine Pause eingelegt, um sich bei Kaffee und Kuchen in freier Natur zu stärken. Nach der Rückkehr gegen 17 Uhr klingt in Marklendorf am Dorfgemeinschaftshaus bei Bratwurst, kühlen Getränken und netten Gesprächen die Rundfahrt aus. Die SPD-Fraktion Buchholz/Marklendorf freut sich über eine rege Teilnahme.